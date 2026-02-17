NBA: Θλίψη - Πέθανε ο πρώην προπονητής των Νάγκετς, Νταγκ Μόου

AP Photo/David Zalubowski

Onsports Team

Ο Νταγκ Μόου, πρώην προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς, απεβίωσε την Τρίτη (17/02) σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά στο NBA.

Η ομάδα του Ντένβερ εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της σε ανακοίνωση στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας τον Μόου «μοναδικό ηγέτη και άνθρωπο, που οδήγησε μία από τις πιο επιτυχημένες και συναρπαστικές δεκαετίες στην ιστορία των Νάγκετς».

Γνωστός για τις επιθετικές και υψηλού σκορ ομάδες του, ο Μόου αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς για τη σεζόν 1987-88 και το 2018 τιμήθηκε με το βραβείο Chuck Daly Lifetime Achievement. Στην καριέρα του στους Σαν Αντόνιο Σπερς (1976-1980), Ντένβερ Νάγκετς (1980-1990) και Φιλαδέλφεια 76ερς (1992-1993) κατέγραψε 628 νίκες και 529 ήττες, οδηγώντας τις ομάδες του στα πλέι οφ 12 φορές.

Με τους Νάγκετς, ο Μόου πέτυχε εννέα σερί συμμετοχές στα πλέι οφ και έφτασε στους τελικούς της Δύσης του 1985, όπου οι Νάγκετς ηττήθηκαν από τους μετέπειτα πρωταθλητές, Λος Άντζελες Λέικερς.

Η ομάδα υπογράμμισε ότι οι 432 νίκες του Μόου τον καθιστούν δεύτερο στην ιστορία του franchise πίσω από τον Μάικλ Μαλόουν, ενώ η σημαία που θα αναρτηθεί στις εξέδρες θα τιμήσει για πάντα τη σπουδαία του κληρονομιά.