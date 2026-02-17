Παναθηναϊκός AKTOR: Θερμή υποδοχή στο Ηράκλειο

Βαγγέλης Στόλης

Οnsports Τeam

Επί κρητικού εδάφους βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (17/02) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι «πράσινοι» ξεκινούν την Τετάρτη (18/02) τις υποχρεώσεις τους στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο, καθώς στις 20:00 αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά, με… φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Έτσι, το μεσημέρι της Τρίτης (17/02) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος», με τον Ματίας Λεσόρ να ακολουθεί την ομάδα, παρά τον τραυματισμό του, εν αντιθέσει με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος παρέμεινε κλινήρης λόγω ίωσης.

Έπειτα από λίγη ώρα στον… αέρα, το «τριφύλλι» έφτασε στον προορισμό του και μόλις «προσγειώθηκε» στο Ηράκλειο βρέθηκε μπροστά σε μία μικρή… έκπληξη. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 100 οπαδοί της ομάδας βρέθηκαν στο «Ν. Καζαντζάκης» και αποθέωσαν τους «πράσινους».

Οι Εργκίν Αταμάν, Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν αυτοί που… τράβηξαν πάνω τους τα βλέμματα των οπαδών και αποθεώθηκαν, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR.