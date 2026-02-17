Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Θερμή υποδοχή στο Ηράκλειο
Βαγγέλης Στόλης
Οnsports Τeam 17 Φεβρουαρίου 2026, 19:00
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Θερμή υποδοχή στο Ηράκλειο

Επί κρητικού εδάφους βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (17/02) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι «πράσινοι» ξεκινούν την Τετάρτη (18/02) τις υποχρεώσεις τους στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο, καθώς στις 20:00 αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά, με… φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Έτσι, το μεσημέρι της Τρίτης (17/02) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος», με τον Ματίας Λεσόρ να ακολουθεί την ομάδα, παρά τον τραυματισμό του, εν αντιθέσει με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος παρέμεινε κλινήρης λόγω ίωσης.

Έπειτα από λίγη ώρα στον… αέρα, το «τριφύλλι» έφτασε στον προορισμό του και μόλις «προσγειώθηκε» στο Ηράκλειο βρέθηκε μπροστά σε μία μικρή… έκπληξη. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 100 οπαδοί της ομάδας βρέθηκαν στο «Ν. Καζαντζάκης» και αποθέωσαν τους «πράσινους».

Οι Εργκίν Αταμάν, Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν αυτοί που… τράβηξαν πάνω τους τα βλέμματα των οπαδών και αποθεώθηκαν, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέταξε με Λεσόρ για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέταξε με Λεσόρ για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Χουάντσο - Έμεινε εκτός αποστολής για Ηράκλειο

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Χουάντσο - Έμεινε εκτός αποστολής για Ηράκλειο
ΜΠΑΣΚΕΤ

Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»

Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»

Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πάνοπλος για την πρώτη «μάχη» με τις «ασπιρίνες»
5 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πάνοπλος για την πρώτη «μάχη» με τις «ασπιρίνες»
SUPER LEAGUE
Super League: Κατηγορούμενη… η μισή λίγκα! Σε απολογία 6 ΠΑΕ και ο Πρίτσας
32 λεπτά πριν Super League: Κατηγορούμενη… η μισή λίγκα! Σε απολογία 6 ΠΑΕ και ο Πρίτσας
ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
1 ώρα πριν LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Μαρούσι - Άρης 87-80: Αυλαία με… βόμβα!
2 ώρες πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Μαρούσι - Άρης 87-80: Αυλαία με… βόμβα!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved