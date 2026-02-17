Ομάδες

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου Μεντιλίμπαρ πριν το Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν για το Champions League
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 17 Φεβρουαρίου 2026, 17:01
CHAMPIONS LEAGUE / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν τον πρώτο αγώνα των play offs του Champions League, Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στις… υποχρεώσεις τους στην κορυφαία τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αφού την Τετάρτη (18/02) στις 22:00 αντιμετωπίζουν τις «ασπιρίνες» για τα play offs στο «Γ. Καραϊσκάκης» του Φαλήρου.

Την Τρίτη (17/02) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μαζί με τον Κοστίνια, θα δώσουν το «παρών» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τη «μάχη» με τους Γερμανούς, όπου θα μιλήσουν για το σημαντικό… ραντεβού των Πειραιωτών.

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν:



