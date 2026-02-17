Ομάδες

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Εκτός «ερυθρόλευκης» 12άδας οι Χολ και Μόρις
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 17 Φεβρουαρίου 2026, 16:36
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Εκτός «ερυθρόλευκης» 12άδας οι Χολ και Μόρις

Εκτός της 12άδας του Ολυμπιακού για τον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας της Τρίτης (17/02) με την ΑΕΚ έμειναν οι Μόντε Μόρις και Ντόντα Χολ.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν αντίστροφα για τη μάχη της προημιτελικής φάσης του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας, γνωρίζοντας πως το διακύβευμα είναι μεγάλο.

Στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό της ημέρας, ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά εκείνον που θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Άρη.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση αποτελείται από τους: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Ουόρντ, Μπουρνελές, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Φουρνιέ.



