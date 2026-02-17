ΑΕΚ: Αυτή είναι η εξάδα ξένων για το ματς με τον Ολυμπιακό

Οnsports Τeam

Η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη για το μεγάλο προημιτελικό με τον Ολυμπιακό, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να παίρνει τις οριστικές του αποφάσεις αναφορικά με την εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη αποστολή, καθώς στον σημερινό πρώτο προημιτελικό του Final-8 της Κρήτης καλείται να αντιμετωπίσει τον φορμαρισμένο Ολυμπιακό.

Οι "ερυθρόλευκοι" μπορεί να μην έχουν στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος είναι στην Αμερική για προσωπική του υπόθεση, αλλά παραμένουν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα πήρε τις τελικές του αποφάσεις και στη σημερινή αναμέτρηση θα έχει στη διάθεσή του τους έξι εξής ξένους: Γκρέι, Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Νάναλι, Μπάρτλεϊ.