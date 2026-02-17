Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Αυτή είναι η εξάδα ξένων για το ματς με τον Ολυμπιακό
Οnsports Τeam 17 Φεβρουαρίου 2026, 14:17
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

ΑΕΚ: Αυτή είναι η εξάδα ξένων για το ματς με τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη για το μεγάλο προημιτελικό με τον Ολυμπιακό, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να παίρνει τις οριστικές του αποφάσεις αναφορικά με την εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του. 

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη αποστολή, καθώς στον σημερινό πρώτο προημιτελικό του Final-8 της Κρήτης καλείται να αντιμετωπίσει τον φορμαρισμένο Ολυμπιακό.

Οι "ερυθρόλευκοι" μπορεί να μην έχουν στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος είναι στην Αμερική για προσωπική του υπόθεση, αλλά παραμένουν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση. 

Ο Ντράγκαν Σάκοτα πήρε τις τελικές του αποφάσεις και στη σημερινή αναμέτρηση θα έχει στη διάθεσή του τους έξι εξής ξένους: Γκρέι, Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Νάναλι, Μπάρτλεϊ. 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Χουάντσο - Έμεινε εκτός αποστολής για Ηράκλειο
10 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Χουάντσο - Έμεινε εκτός αποστολής για Ηράκλειο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Εκτός «ερυθρόλευκης» 12άδας οι Χολ και Μόρις
18 λεπτά πριν Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Εκτός «ερυθρόλευκης» 12άδας οι Χολ και Μόρις
ΜΠΑΣΚΕΤ
Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»
29 λεπτά πριν Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Αποφασισμένη για Τζολάκη η Γιουβέντους
41 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Αποφασισμένη για Τζολάκη η Γιουβέντους
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved