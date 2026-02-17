Ομάδες

Νίκη στην πρεμιέρα για Τσιτσιπά και τώρα ο Μεντβέντεφ
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 17 Φεβρουαρίου 2026, 14:11
ΣΠΟΡ

Νίκη στην πρεμιέρα για Τσιτσιπά και τώρα ο Μεντβέντεφ

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα στη Ντόχα για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) του Μοέζ Εσαργκί.

Με το δεξί μπήκε στις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της Ντόχα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Μοέζ Εσαργκί  με 2-0 σετ (6-4, 6-4) σε μια αναμέτρηση που διήρκησε 1 ώρα και 25 λεπτά, κλείνοντας θέση στον δεύτερο γύρο του Qatar Open.

Αυτό, ήταν και το αναμενόμενο βάση δυναμικής, μιας και τώρα είναι η μεγάλη πρόκληση για τον Έλληνα τενίστα. 

Στην επόμενη φάση ο Τσιτσιπάς θα βρει μπροστά του τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.11), κόντρα στον οποίο παραδοσιακά αντιμετωπίζει προβλήματα. 

Ο Μεντβέντεφ ξεκίνησε την πορεία του στη διοργάνωση με νίκη 2-0 επί του Τζέρι Σανγκ από την Κίνα.

 



