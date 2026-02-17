Αυτός είναι ο διαιτητής του ΠΑΟΚ-Θέλτα

Οnsports Τeam

Ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Θέλτα στην Τούμπα

Ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ είναι ο διαιτητής που καλείται να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Θέλτα στη Θεσσαλονίκη.

O 41χρονος διαιτητής είναι επιπέδου Elite και θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες τους Γιαν Πόζορ και Μπράνισλαβ Χάνκο, ενώ τέταρτος θα είναι ο Μίχαλ Οσένας.

Από την άλλη, πολωνικό δίδυμο θα βρίσκεται στο VAR, με την UEFA να στέλνει στην Τούμπα τον Πάβεου Μαλέτς, με βοηθό τον Πιότρ Λάσικ.