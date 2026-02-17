Ομάδες

Παναθηναϊκός: Χέιζ-Ντέιβις αντί Γιούρτσεβεν στην GBL
Οnsports Τeam 17 Φεβρουαρίου 2026, 10:57
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Χέιζ-Ντέιβις αντί Γιούρτσεβεν στην GBL

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πρασίνων δηλώθηκε άμεσα στο ρόστερ της ομάδας για το ελληνικό πρωτάθλημα. 

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις πραγματοποίησε χθες (16/2) την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν. 

Ο Αμερικανός φόργουορντ δηλώθηκε ήδη στον ΕΣΑΚΕ για την Stoiximan GBL στο ρόστερ του Τριφυλλιού, παίρνοντας τη θέση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, μία κίνηση που ήταν αναμενόμενη από τους Πράσινους. 



