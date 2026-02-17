Τζάμπολ στο Final-8 της Κρήτης

Οnsports Τeam

Το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκινάει με την πρώτη ημέρα των προημιτελικών και τους αγώνες Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Μαρούσι-Άρης.

Στην Κρήτη θα χτυπάει για τις επόμενες ημέρες η «καρδιά» του Ελληνικού μπάσκετ, μιας και η τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Ηρακλείου.

Ήδη οι πρώτες τέσσερις ομάδες βρίσκονται στο νησί, μιας και σήμερα θα γίνει το τζάμπολ της διοργάνωσης με την διεξαγωγή των δύο εκ των τεσσάρων προημιτελικών του θεσμού.

Στις 17:00 το Μαρούσι θα κοντραριστεί με τον Άρη για μία θέση στα ημιτελικά και λίγες ώρες αργότερα, στις 20:00, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει να διαχειριστεί την απώλεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος αναχώρησε για τις ΗΠΑ, λόγω ενός προσωπικού προβλήματος, αλλά αναμένεται την Παρασκευή να βρίσκεται στο νησί της Κρήτης.

Σημειώνεται πως και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 17/02/2026

17:00 Μαρούσι-Άρης Betsson

20:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Τετάρτη 18/02/2026

17:00 Ηρακλής-Μύκονος

20:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Πέμπτη 19/02/2026

17:00 Μαρούσι/Άρης-Ολυμπιακός/ΑΕΚ

20:00 Ηρακλής/Μύκονος-Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 21/02/2026 20:00