Ατζέντης Κλοπ: «Γιουνάιτεντ και Τσέλσι τον προσέγγισαν μετά τη Λίβερπουλ»

Ο εκπρόσωπος του Γιούργκεν Κλοπ, Μαρκ Κοσίτσκε σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι μετά την αποχώρηση του Γερμανού τεχνικού από την Λίβερπουλ υπήρξε ενδιαφέρον από δύο μεγάλες αγγλικές ομάδες.

Αναλυτικά είπε:

«Ακόμη και η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαναν την έρευνά τους, αν και ο Γιούργκεν είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα αναλάμβανε προπονητής σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Αγγλία.

Αυτές οι έρευνες συνεχίζονται αλλά είναι εξαιρετικά χαρούμενος με αυτά που έχει πετύχει. Και είναι υπέροχο που θα περάσει στην ιστορία ως ένας από τους ελάχιστους προπονητές που έχουν κοουτσάρει τρεις συλλόγους και δεν απολύθηκαν ποτέ.

Ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να μυρίσει ξανά αποδυτήρια. Αλλα αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαρούμενος σε αυτό το ρόλο. Πριν ενταχθεί στην Red Bull, θα μπορούσε να είχε προπονήσει τις ΗΠΑ ή την Αγγλία. Πιθανότατα και την Γερμανία, αν δεν ήταν ήδη εκεί ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν».