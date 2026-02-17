Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Επιστρέφει ο Ιωαννίδης

Οnsports Τeam

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στη Μορεϊρένσε.

Αν και υπήρχε η αίσθηση ότι ο Φώτης Ιωαννίδης θα επιστρέψει στη δράση στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Φαμαλικάο, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του, τελικά έμεινε εκτός αποστολής. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της «A Bola», ο Έλληνας επιθετικός αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί.

Το Σάββατο όμως αναμένεται να είναι πανέτοιμος και θα παίξει στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Μορεϊρένσε, με την ομάδα να περιμένει την επιστροφή του στη δράση, μιας και όλο το βάρος της επίθεσης έχει πέσει στον Λουίς Σουάρες.