Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Επιστρέφει ο Ιωαννίδης
Οnsports Τeam 17 Φεβρουαρίου 2026, 10:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Επιστρέφει ο Ιωαννίδης

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στη Μορεϊρένσε. 

Αν και υπήρχε η αίσθηση ότι ο Φώτης Ιωαννίδης θα επιστρέψει στη δράση στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Φαμαλικάο, καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του, τελικά έμεινε εκτός αποστολής. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της «A Bola», ο Έλληνας επιθετικός αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί.

Το Σάββατο όμως αναμένεται να είναι πανέτοιμος και θα παίξει στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Μορεϊρένσε, με την ομάδα να περιμένει την επιστροφή του στη δράση, μιας και όλο το βάρος της επίθεσης έχει πέσει στον Λουίς Σουάρες.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: Χέις-Ντέιβις αντί Γιούρτσεβεν στην GBL
9 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Χέις-Ντέιβις αντί Γιούρτσεβεν στην GBL
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Επιστρέφει ο Ιωαννίδης
56 λεπτά πριν Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Επιστρέφει ο Ιωαννίδης
ΜΠΑΣΚΕΤ
Τζάμπολ στο Final-8 της Κρήτης
1 ώρα πριν Τζάμπολ στο Final-8 της Κρήτης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατζέντης Κλοπ: «Γιουνάιτεντ και Τσέλσι τον προσέγγισαν μετά τη Λίβερπουλ»
2 ώρες πριν Ατζέντης Κλοπ: «Γιουνάιτεντ και Τσέλσι τον προσέγγισαν μετά τη Λίβερπουλ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved