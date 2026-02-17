Με Χέιζ-Ντέιβις αναχωρεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 της Κρήτης

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στρέφει όλη την προσοχή του στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να κάνει το ντεμπούτο του.

Να γυρίσει σελίδα μετά τις ήττες από τη Φενέρμπαχτσε και τον Κολοσσό και να κάνει τα πάντα για να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι «πράσινοι» θα ολοκληρώσουν την εν Αθήναις προετοιμασία τους με μεσημεριανή προπόνηση και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για το Ηράκλειο Κρήτης, όπου θα παλέψουν για το φετινό Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πρώτος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό είναι ο ΠΑΟΚ (18/2, 20:00), με τον Εργκίν Αταμάν να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα πλην του Ματίας Λεσόρ.

Στην προσπάθειά του αυτή, μάλιστα, ο προπονητής των «πράσινων» θα έχει ένα επιπλέον «όπλο». Τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού έφτασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/12), το πρωί της ίδιας μέρας πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εν συνεχεία έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.

Σήμερα θα πάρει και τυπικά θέση στην οκτάδα ξένων του Τριφυλλιού, αντικαθιστώντας εκτός απροόπτου τον Ομέρ Γιουρτσέβεν κι εν συνεχεία θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή για το Ηράκλειο.

Κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα έχει στη διάθεσή του για τα παιχνίδια της Κρήτης τους εξής 14 παίκτες: Σορτς, Καλαϊτζάκη, Οσμάν, Χολμς, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Τολιόπουλο, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Φαρίντ, Σαμοντούροβ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.