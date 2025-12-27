Το «πράσινο» ερωτηματικό για τερματοφύλακα, υπάρχει λόγω Βλαχοδήμου

Onsports Team

Η περίπτωση του διεθνούς γκολκίπερ δεν αφήνει αδιάφορο τον Παναθηναϊκό και έτσι δεν αποκλείεται να αλλάξουν τα δεδομένα της θέσης ενόψει Ιανουαρίου.

Μία από τις θέσεις που ο Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα αναβάθμιση, είναι αυτή του τερματοφύλακα. Ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει μια πιο αξιόπιστη λύση για εκεί από τον Ντραγκόφσκι. Γι’ αυτό και ο Πολωνός ουσιαστικά δεν υπολογίζεται τον τελευταίο καιρό και αναμένεται να φέρει πρόταση για να παραχωρηθεί.

Μένει λοιπόν ο δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς, Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος είναι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Συν τον Κωνσταντίνο Κότσαρη που όσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί – με αποκορύφωμα το ματς της Τούμπας – ήταν θετικός.

Οι «πράσινοι» ιδανικά θα ήθελαν έναν πορτιέρε υψηλότατου επιπέδου. Γι’ αυτό και έχει υπάρξει διερευνητική με τον Κέπα. Όμως αυτού του είδους οι περιπτώσεις είναι υπερβολικά δύσκολες. Παράλληλα, ο Μανδάς που επίσης απασχολεί, έχει ενδιαφέρον από την Ιταλία και υψηλότατη τιμή.

Ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα κάνει κίνηση για τερματοφύλακα, απλά για να γεμίσει το ρόστερ. Ειδικά απ’ τη στιγμή που υπάρχει στον ορίζοντα η υπόθεση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Παιδιού που έφυγε απ’ τους «πράσινους» για να πάει στην Μπενφίκα και οι πάντες έχουν να λένε τα καλύτερα για την στάση και τον χαρακτήρα του. Πέραν της δεδομένης και μεγάλης αξίας του.

Είναι δανεικός στη Σεβίλλη και το καλοκαίρι θα είναι μια ιδανική στιγμή για πιθανή επιστροφή του (ανήκει στη Νιούκαστλ). Μάλιστα και ο ίδιος είχε δηλώσει πως αν γυρίσει στην Ελλάδα, θα το έκανε μόνο για το «τριφύλλι».

Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν, είναι ποια απόφαση θα λάβουν τελικά οι «πράσινοι». Αν γίνει εφικτή μια κίνηση για σπουδαίο τερματοφύλακα, τότε θα προχωρήσουν. Αν όμως δεν βρεθεί γκολκίπερ απ’ το… πάνω ράφι, ίσως περιμένουν τον «Όντι» το καλοκαίρι.