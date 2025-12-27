Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Οριστικό για Λιβάκοβιτς - Τι ισχύει με το «πράσινο» ενδιαφέρον

EUROKINISSI

Onsports Team

Διαψεύστηκαν άμεσα τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και ήθελαν τον Παναθηναϊκό να εξετάζει την περίπτωση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς για τη θέση του τερματοφύλακα.

Ο μάνατζερ του Κροάτη γκολκίπερ, Άντι Μπάρα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον από τους «πράσινους», βάζοντας τέλος στις σχετικές φήμες.

Το συγκεκριμένο σενάριο έκανε την εμφάνισή του την Παρασκευή (26/12), την ώρα που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα, ωστόσο ο εκπρόσωπος του Λιβάκοβιτς έσπευσε να το διαψεύσει κατηγορηματικά. «Δεν είναι αλήθεια ότι θα πάει στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι πληροφορίες που τον συνδέουν με τον Παναθηναϊκό αποτελούν «fake news».

Παράλληλα, ο Άντι Μπάρα αναφέρθηκε στο μέλλον του διεθνούς Κροάτη, σημειώνοντας ότι το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ παραμένει ανοιχτό, αλλά εξαρτάται από τις αποφάσεις της Φενέρμπαχτσε και της Τζιρόνα. «Το αν θα έρθει στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ εξαρτάται από τη Φενέρμπαχτσε και τη Τζιρόνα, αλλά ελπίζουμε ότι θα το κάνει. Και οι δύο θέλουμε να έρθει στη Ντιναμό, όπως και η ίδια η Ντιναμό, αλλά δεν είναι όλα στο χέρι μας», δήλωσε.

Ο Λιβάκοβιτς αγωνίζεται αυτή την περίοδο ως δανεικός στην Τζιρόνα από τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με τον ισπανικό σύλλογο, γεγονός που τον οδηγεί στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό δεν υφίσταται, σύμφωνα με τα όσα ξεκαθάρισε η πλευρά του παίκτη.