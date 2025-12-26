Μεταγραφές: «Τελειώνει» από Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος τον Γενάρη - Τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό

INTIME SPORTS

Έντονα σενάρια από την Ισπανία θέλουν τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τη Σεβίλλη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας ανήκει στη Νιούκαστλ και αγωνίζεται στους Ανδαλουσιάνους ως δανεικός, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα θετική παρουσία που έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τον παίκτη των μεγάλων εμφανίσεων με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Στη Σεβίλλη, τόσο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής όσο και ο σύλλογος θα ήθελαν να συνεχιστεί η συνεργασία, ωστόσο τα οικονομικά δεδομένα δυσκολεύουν σημαντικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το υψηλό συμβόλαιο του Βλαχοδήμου, σε συνδυασμό με το ποσό που απαιτείται για την αγορά του, περίπου 4.000.00 ευρώ, αποτελούν βασικά εμπόδια, παρά το γεγονός ότι οι φίλοι της ομάδας τον έχουν ήδη αγαπήσει και συχνά τον συγκρίνουν με τον Μπόνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «As», ο δανεισμός του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, όμως ο Ιανουάριος ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για πρόωρη αποχώρηση, ειδικά από τη στιγμή που η σταθερότητά του κάτω από τα δοκάρια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων. Στα 31 του χρόνια και με δύο ακόμη χρόνια συμβολαίου στη Νιούκαστλ, δεν αποκλείεται οι «καρακάξες» να εξετάσουν σοβαρά προτάσεις για την πώλησή του από τώρα.

Ο Βλαχοδήμος έχει μέχρι στιγμής 13 συμμετοχές στη La Liga, με 19 γκολ παθητικό και τρεις αναμετρήσεις χωρίς να παραβιαστεί η εστία του, καταγράφοντας μια ουσιαστική επιστροφή σε υψηλό επίπεδο έπειτα από δύο δύσκολες σεζόν με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής σε Νιούκαστλ και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μια ενδεχόμενη αποχώρησή του από τη Σεβίλλη ενδιαφέρει άμεσα τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του συλλόγου. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από τις οικονομικές απαιτήσεις της Νιούκαστλ και, φυσικά, από τη στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν έχει δηλώσει ανοιχτά πως θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει στον σύλλογο όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.