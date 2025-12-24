Ομάδες

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση 7.000.000 ευρώ για Μανδά - Οι απαιτήσεις της Λάτσιο
EUROKINISSI
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 11:13
SUPER LEAGUE / Λάτσιο / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση 7.000.000 ευρώ για Μανδά - Οι απαιτήσεις της Λάτσιο

Επίσημη κίνηση για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά φέρεται πως έκανε ο Παναθηναϊκός, όπως τονίζεται στην Ιταλία.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας αποτελεί τον βασικό στόχο του «Τριφυλλιού» για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα επιθυμούσε στην ιταλική ομάδα.

Στην Ιταλία το θέμα του μέλλοντος του Μανδά απασχολεί έντονα τα ρεπορτάζ, καθώς πέρα από τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχει εκφράσει και η Γιουβέντους. Η εφημερίδα «Corriere dello Sport» αποκάλυψε πως οι «πράσινοι» προχώρησαν σε συγκεκριμένη κίνηση, καταθέτοντας πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Λάτσιο.

Ωστόσο, η απάντηση του προέδρου των «λατσιάλι», Κλαούντιο Λοτίτο, ήταν αρνητική, καθώς θεωρήθηκε ότι το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην αξία του Έλληνα γκολκίπερ. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Λάτσιο εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει μόνο προτάσεις που θα ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει εύκολα τον Μανδά.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό να καλείται να αποφασίσει αν θα επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση, την ώρα που ο ανταγωνισμός από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας για την απόκτησή του.

 


