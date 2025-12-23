Παναθηναϊκός: «Η συμφωνία είναι για το καλοκαίρι, αλλά…» - Οι δηλώσεις Πρίτσα για τον Παντελίδη

INTIME SPORTS

Onsports team

Ο Χρήστος Πρίτσας φιλοξενήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Δίκη» του ΣΚΑΪ και μίλησε για τον Έλληνα επιθετικό.

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει τα χέρια με την Κηφισιά για να αποκτήσει τον Παντελίδη το ερχόμενο καλοκαίρι, αλλά δεν αποκλείεται ενδεχόμενο η μετακίνηση του να γίνει τον Ιανουάριο.

Ο Χρήστος Πρίτσας μίλησε γι’ αυτό το θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για τον Παντελίδη υπάρχει συμφωνία να μετακινηθεί το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, όμως αν ο Παναθηναϊκός θέλει να τον εντάξει από τώρα στις τάξεις του, θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση πρώτα. Εμείς κοιτάμε το συμφέρον της ομάδας και πώς θα καταφέρουμε φέτος να κρατηθούμε στην κατηγορία. Κάθε αγωνιστική αλλάζουν τα δεδομένα στη βαθμολογία. Ο βασικός στόχος επαναλαμβάνω παραμένει η παραμονή στην κατηγορία, ενώ η αποχώρηση του Τετέι αποτελεί μεγάλη απώλεια, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί ακόμη ο αντικαταστάτης του».

Από εκεί και πέρα, ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Κηφισιά, είπε:

Για τον Τεττέη: «Ο Ανδρέας έχει συνδεθεί με όλες τις επιτυχίες της Κηφισιάς τα τελευταία έξι χρόνια. Η εμπλοκή μου στην Κηφισιά έγινε γιατί έπαιζε ο γιος μου στην ομάδα και μάλιστα έκανε παρέα με τον Ανδρέα. Ήρθε σε εμάς περίπου 18 ετών και τώρα στα 24 του καταφέρνει να κάνει μία τόσο σπουδαία μεταγραφή. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του και εύχομαι να έχει την υγεία του για να πετύχει μεγάλα πράγματα τόσο με τον Παναθηναϊκό, όσο και με την Εθνική Ελλάδας. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τη φετινή σεζόν και η εμπειρία του δανεισμού στον Παναιτωλικό έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του, καθιστώντας λογικό το ενδιαφέρον των μεγάλων ομάδων και τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η επιλογή να πουλήσουμε τον Τετέι και τον Παντελίδη στον Παναθηναϊκό έγινε καθαρά για το συμφέρον της Κηφισιάς και όχι για οπαδικούς λόγους επειδή υποστηρίζω από μικρό παιδί τον Παναθηναϊκό. Ο Ανδρέας γεννήθηκε στην Ελλάδα και έχασε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία τον πατέρα του σε εργατικό ατύχημα. Το όνομά του ήταν Άντριου, αλλά μετά από συζήτηση με τη μητέρα του, αποφασίσαμε να βαφτιστεί Ανδρέας».

Για τη διαιτησία του ελληνικό ποδόσφαιρο: «Εδώ και χρόνια υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης των μεγάλων ομάδων προς τους Έλληνες διαιτητές. Τι θα συνέβαινε αν και οι μικρότερες ομάδες ζητούσαν ξένους ρέφερι; Η διαιτησία αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μόνο με σωστή απονομή δικαιοσύνης μπορούν να υπάρξουν εκπλήξεις και υγιής ανταγωνισμός. Οι 4 πανίσχυροι ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων μπορούν να φτιάξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς καταφέραμε ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία μας τα τελευταία χρόνια παίρνοντας έναν σπουδαίο βαθμό στην έδρα του Ολυμπιακού. Ό,τι και να κάνεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα κατηγορηθείς, το αποδέχεσαι και προχωράς μπροστά. Οι καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι αποτελούν μέρος του παιχνιδιού, ωστόσο όταν γίνονται εσκεμμένα από τους παίκτες θα πρέπει να τιμωρούνται. Η Κηφισιά αγωνίζεται με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Οι μικρές ομάδες πρέπει να επιβραβεύονται όταν παίρνουν αποτέλεσμα απέναντι σε μεγάλες και όχι να στοχοποιούνται».