Παναθηναϊκός: Στις 39.074 η χωρητικότητα του γηπέδου στον Βοτανικό
Οριστικοποιήθηκε το πόσοι φίλαθλοι θα μπορούν να παρευρεθούν στις εξέδρες του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, μετά την ολοκλήρωσή του.
Η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, προχωρά. Άρχισε προ ημερών η τοποθέτηση κερκίδων και σιγά-σιγά θα περάσει το έργο στα επόμενα βήματά του.
Από εδώ και πέρα οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την κατασκευή, αυξάνουν τους εργάτες από τους 250 που είναι τώρα, στους 400. Για να «τρέξει» γρηγορότερο το έργο. Ο στόχος είναι να «σηκωθεί» το ένα απ’ τα δύο πέταλα τις επόμενες εβδομάδες και να αρχίσει η θεμελίωση του άλλου πετάλου.
Ο βασικός σχηματισμός του γηπέδου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026. Κι εν συνεχεία θα περάσει το έργο στη φάση κατασκευής του σκέπαστρου. Με στόχο να είναι έτοιμη η έδρα των «πράσινων» την άνοιξη του 2027.
Η τελική χωρητικότητα θα φτάσει τους 39.074 θεατές. Και θα χωρίζεται ως εξής:
- Ανατολική εξέδρα: 13.080 θεατές. Οι 5.563 θέσεις θα βρίσκονται στο κάτω διάζωμα, οι 3.114 στο μεσαίο και οι 3.757 θέσεις θα είναι στο πάνω διάζωμα. Επιπλέον θα υπάρχουν και σουίτες με 646 θέσεις.
- Δυτική εξέδρα: 12.356 θέσεις. Στο κάτω διάζωμα θα υπάρχουν 5.448 θέσεις, το μεσαίο 3.074 και το πάνω διάζωμα 3.186. Από εκεί και πέρα, μεταξύ δευτέρου και τρίτου διαζώματος θα υπάρχουν σουίτες με 648 θέσεις, ενώ σ’ εκείνο το σημείο θα φιλοξενούνται και θέσεις για τα δημοσιογραφικά θεωρεία και τα τηλεοπτικά συνεργεία.
- Βόρειο πέταλο: 6.819 θέσεις. Οι 3.913 θέσεις θα είναι στο κάτω διάζωμα και οι 2.906 στο πάνω.
- Νότιο πέταλο: 6.819 θέσεις. Οι 3.913 θέσεις θα είναι στο κάτω διάζωμα και οι 2.906 στο πάνω.