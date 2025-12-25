Παναθηναϊκός: Στις 39.074 η χωρητικότητα του γηπέδου στον Βοτανικό

Onsports Team

Οριστικοποιήθηκε το πόσοι φίλαθλοι θα μπορούν να παρευρεθούν στις εξέδρες του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, μετά την ολοκλήρωσή του.

Η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, προχωρά. Άρχισε προ ημερών η τοποθέτηση κερκίδων και σιγά-σιγά θα περάσει το έργο στα επόμενα βήματά του.

Από εδώ και πέρα οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την κατασκευή, αυξάνουν τους εργάτες από τους 250 που είναι τώρα, στους 400. Για να «τρέξει» γρηγορότερο το έργο. Ο στόχος είναι να «σηκωθεί» το ένα απ’ τα δύο πέταλα τις επόμενες εβδομάδες και να αρχίσει η θεμελίωση του άλλου πετάλου.

Ο βασικός σχηματισμός του γηπέδου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026. Κι εν συνεχεία θα περάσει το έργο στη φάση κατασκευής του σκέπαστρου. Με στόχο να είναι έτοιμη η έδρα των «πράσινων» την άνοιξη του 2027.



Η τελική χωρητικότητα θα φτάσει τους 39.074 θεατές. Και θα χωρίζεται ως εξής: