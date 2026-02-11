Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (11/02) - «Ραντεβού με την κούπα»
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 08:32
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (11/02).

Θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας διεκδικούν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στην Τούμπα, στην ρεβάνς της νίκης 1-0 του «Δικέφαλου του Βορρά» στην Αθήνα, πριν από μερικές μέρες και έχουν «Ραντεβού με την κούπα».

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ διέλυσε 90 - 62 την Καρδίτσα για το Basketball Champions League και έφτασε τις 11 σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη και ετοιμάζεται «Και ξανά ξανά θα γίνεις Βασίλισσα».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



