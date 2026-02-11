NBA: Οδοστρωτήρας Γουεμπανιάμα, διέλυσε τους Λέικερς

AP Photo/Jae C. Hong

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε επιβλητική εκτός έδρας νίκη με 136-108 επί των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος από το ξεκίνημα, σημειώνοντας 37 από τους συνολικά 40 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τον θρίαμβο της ομάδας του. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 40 πόντους (13/20 σουτ) και 12 ριμπάουντ, αποχωρώντας στα μέσα της τρίτης περιόδου, όταν η διαφορά είχε ήδη εκτοξευθεί στο 100-68.

Οι Σπερς μπήκαν «φουριόζοι», προηγήθηκαν 47-30 στο πρώτο δωδεκάλεπτο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ συλλόγου για πόντους σε πρώτη περίοδο, και πήγαν στα αποδυτήρια με 84-55, καταγράφοντας το δεύτερο παραγωγικότερο πρώτο ημίχρονο στην ιστορία τους. Το Σαν Αντόνιο σούταρε με εντυπωσιακό 63,8% στο πρώτο μέρος και 56,5% συνολικά, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες, που αποτελούν το κορυφαίο φετινό σερί του. Για τους Λέικερς, οι οποίοι παρατάχθηκαν χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς, οι Ντρου Τίμι και Λουκ Κέναρντ είχαν από 14 πόντους, ενώ ο Μπρόνι Τζέιμς σημείωσε 12, που αποτελούν προσωπικό ρεκόρ για τη φετινή σεζόν.

Στη Νέα Υόρκη, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με 39 αλλαγές προβαδίσματος, οι Ιντιάνα Πέισερς λύγισαν τους Νικς με 137-134 στην παράταση. Ο Κουέντον Τζάκσον πέτυχε 19 πόντους και έδωσε προβάδισμα στην Ιντιάνα στο έξτρα πεντάλεπτο, ενώ ο Άντριου Νέμπχαρντ ξεχώρισε με 24 πόντους και 10 ασίστ και ο Πασκάλ Σιάκαμ πρόσθεσε 30. Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν εντυπωσιακός με 40 πόντους, ο Τζος Χαρτ έκανε τριπλ νταμπλ (15 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ) και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς είχε 22 πόντους και 14 ριμπάουντ, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση με βολές στα 0,2’’, πριν αποβληθεί στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στο Χιούστον, οι Ρόκετς «καθάρισαν» τους Λος Άντζελες Κλίπερς με 102-95, χάρη σε ένα ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο. Ο Κέβιν Ντουράντ σημείωσε 26 πόντους, ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 22 μαζί με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των Άμεν Τόμπσον και Ριντ Σέπαρντ, που είχαν από 16 πόντους. Για τους Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναρντ είχε 24 πόντους και ο Τζον Κόλινς 17.

Τέλος, οι Φοίνιξ Σανς έβαλαν τέλος σε σερί τριών εντός έδρας ηττών, επικρατώντας 120-111 των Ντάλας Μάβερικς. Ο Ντίλον Μπρουκς σημείωσε 23 πόντους, εκ των οποίων οι 15 στην πρώτη περίοδο, ο Ντέβιν Μπούκερ πρόσθεσε 19 και ο Ρόις Ο’Νιλ 12 με τέσσερα τρίποντα. Από το Ντάλας, ο Νάτζι Μάρσαλ είχε 31 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο και ο Κούπερ Φλαγκ 27, ωστόσο οι Μάβερικς γνώρισαν την όγδοη διαδοχική ήττα τους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Λος Άντζελες Λέικερς - Σαν Αντόνιο Σπερς 108-136

Νιου Γιόρκ Νικς - Ιντιάνα Πέισερς 134-137 (παρ.)

Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Κλίπερς 102-95

Φοίνιξ Σανς - Ντάλας Μάβερικς 120-111