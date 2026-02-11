Ομάδες

FIBA Europe Cup: Για την πρωτιά ΠΑΟΚ και Περιστέρι
Οnsports Τeam 11 Φεβρουαρίου 2026, 10:11
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ / Περιστέρι

FIBA Europe Cup: Για την πρωτιά ΠΑΟΚ και Περιστέρι

Στην τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης οι δύο ελληνικές ομάδας αντιμετωπίζουν την Μπιλμπάο εντός και την Πετκίμ εκτός, θέλοντας νίκες για να πάρουν την πρωτιά στους ομίλους τους.

ΠΑΟΚ και Περιστέρι ρίχνονται στην μάχη της τελευταίας αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο PAOK Sports Arena (17:30) σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου. 

Το έργο του Δικέφαλου είναι δύσκολο, καθώς η ομάδα του Ζντοβτς θα πρέπει να κερδίσει με περισσότερους από 22 πόντους για να περάσει στην πρώτη θέση που του δίνει το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. 

Μισή ώρα νωρίτερα το Περιστέρι αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Πετκίμ (17:00) σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, με τις δυο ομάδες να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με ρεκόρ 4-1. Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλει το διπλό για να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου που θα του δώσει το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. 

Αξίζει να σημειώσουμε πως σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ τερματίσει πρώτος, στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του αγώνα Πετκίμ-Περιστέρι με πλεονέκτημα έδρας, ενώ σε περίπτωση που τερματίσει δεύτερος θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Περιστερίου με έχοντας το μειονέκτημα.

Στο πρώτο παιχνίδι η Τουρκική ομάδα είχε επικρατήσει πολύ εύκολα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με 82-61. 



