Επιστροφή έκπληξη για Γιαννίκη - Αυτή είναι η νέα του ομάδα

Onsports Team

Τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας βρήκε ο Αργύρης Γιαννίκης, επιστρέφοντας στη Γερμανία.

Ο Έλληνας τεχνικός ήρθε σε συμφωνία με τη Σααρμπρίκεν, ομάδα που αγωνίζεται στην 3η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας άμεσα τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας.

Την είδηση αποκάλυψε ο Γερμανός δημοσιογράφος Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, επιβεβαιώνοντας πως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και ο Γιαννίκης πιάνει άμεσα δουλειά στον πάγκο της ομάδας.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και του ΠΑΣ Γιάννινα βρισκόταν εκτός πάγκων τον τελευταίο χρόνο, μετά την αποχώρησή του από τη Μόναχο 1860. Πλέον, επιστρέφει σε γνώριμα… λημέρια, καθώς έχει σημαντική προϋπηρεσία στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητή και στα τμήματα υποδομής της Καρλσρούης, ενώ έχει περάσει επίσης από ομάδες όπως η Έσεν και η Άαλεν, χτίζοντας σταθερά το προπονητικό του προφίλ στη Γερμανία.