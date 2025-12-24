Παναθηναϊκός: Γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά με τον Πανάθα

Onsports Team

Οι μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να κλείσουν το 2025 με χαμόγελα, παιχνίδι και… πράσινη μαγεία.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ετοιμάζει μια όμορφη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, προσφέροντάς τους μοναδικές στιγμές διασκέδασης και πολλές εκπλήξεις.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της 30ής Δεκεμβρίου, στις 13:00, στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ. Εκεί, οι μικροί φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον Πανάθα, τη δημοφιλή μασκότ της ομάδας, να φωτογραφηθούν μαζί του και να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Παράλληλα, τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες, θα διεκδικήσουν δώρα και θα απολαύσουν όμορφες εκπλήξεις, σε μια εκδήλωση γεμάτη χαμόγελα και παναθηναϊκό παλμό. Στόχος της ΠΑΕ είναι να κλείσει το 2025 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χαρίζοντας στους μικρούς φίλους του συλλόγου αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Οι μικροί φίλοι (μέχρι 12 ετών) του Παναθηναϊκού την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 13:00 στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον αγαπημένο τους Πανάθα.

Πολλά δώρα και εκπλήξεις περιμένουν τους λιλιπούτιους φίλους της ομάδας μας στην γιορτή του Πανάθα.

Για την παρουσία σας στην εκδήλωση θα πρέπει να κλείσετε τις προσκλήσεις σας μέσα από την Ticketmaster (ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΙΝΚ). Ο αριθμός των προσκλήσεων είναι περιορισμένος.

Η δυνατότητα αγοράς θα αφορά συνδυασμούς εισιτηρίων έως τέσσερα (4) συνολικά, με τους ακόλουθους τρόπους:

1 ενήλικας + έως 3 παιδιά

2 ενήλικες + εως 2 παιδια.

Μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού σας περιμένουμε για να κλείσουμε το 2025 με τα πιο πράσινα χαμόγελα».