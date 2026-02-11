ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Ημι...Τελικός στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδας - Η ώρα και το κανάλι

Οnsports Team

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον νικητή να είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στην ομάδα που θα προκριθεί νωρίτερα από το ζευγάρι Λεβαδειακός-ΟΦΗ.

Δύο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό, αναζητούν κάτοχο και θα δοθούν την Τετάρτη (11/2).

Μπορεί στην Τούμπα να διεξάγεται ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, όμως εξίσου αμφίρροπο αναμένεται και το παιχνίδι στο «Λάμπρος Κατσώνης» ανάμεσα σε Λεβαδειακό και ΟΦΗ.

Με προβάδισμα πρόκρισης θα μπει στην Τούμπα ο Δικέφαλος, αφού το γκολ-πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη (67’) έκανε τη διαφορά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο (0-1).

Οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν ήδη μια φορά τους «πράσινους» στη Θεσσαλονίκη, με 2-0 λίγο πριν τα Χριστούγεννα για τη Super League, ενώ το αντίστοιχο ματς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είχε βρει νικήτρια την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός είδε τους παίκτες του να φεύγουν θριαμβευτές από τον Πειραιά κερδίζοντας με 1-0 τον Ολυμπιακό την Κυριακή (8/2) και σίγουρα η ψυχολογία ανέβηκε σημαντικά. Από την πλευρά της, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στου Χαριλάου, ισοπαλία που ήταν η πρώτη στα 11 πιο πρόσφατα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη (εννέα νίκες και η ήττα με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία, τα υπόλοιπα).

Στο «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός και ΟΦΗ τα λένε για τρίτη φορά σε διάστημα μίας εβδομάδας. Την περασμένη Τετάρτη (4/2) οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 (5’ Μπόρχα Γκονζάλες – 18’ Γκιγιέρμο Μπάλτσι) στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, για να ακολουθήσει την Κυριακή (8/2) η νίκη με 3-2 των Κρητικών επί των Βοιωτών στο ίδιο γήπεδο, για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο ΟΦΗ πήρε το ψυχολογικό προβάδισμα, αφού όχι μόνο κέρδισε για πρώτη φορά τον Λεβαδειακό από τις 14/11/22, αλλά έβαλε τέλος και σε ένα αήττητο σερί δέκα αγώνων (7-3-0) που είχε η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στις εγχώριες διοργανώσεις. Με το «τρίποντο» αυτό η ομάδα του Χρήστου Κόντη επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται εντός του 2026, έχοντας εδραιωθεί πια στην πρώτη οκτάδα.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση ισόπαλου συνολικού σκορ, δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - ΟΦΗ | COSMOTE SPORT 2 HD

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | COSMOTE SPORT 1 HD