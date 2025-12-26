Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Γκρέμιο για Τετέ - «Λεπτομέρειες για το deal»

INTIME SPORTS

Onsports Team

Μία… ανάσα από την οριστική συμφωνία με την Γκρέμιο για την παραχώρηση του Τετέ εμφανίζεται ο Παναθηναϊκός.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα Μέσα της Βραζιλίας, σύμφωνα με τα οποία, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές εμφανίζονται σε προχωρημένο στάδιο και αφορούν τον δανεισμό του 25χρονου μεσοεπιθετικού στον σύλλογο της Βραζιλίας.

Όπως ανέφερε το βράδυ της Πέμπτης (25/12) η ιστοσελίδα «Zero Hora», έχει επιτευχθεί ουσιαστικά συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Γκρέμιο, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Την ίδια στιγμή, το ESPN Brazil πηγαίνει την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω, υπογραμμίζοντας ότι ανήμερα τα Χριστούγεννα οι επαφές σημείωσαν σημαντική πρόοδο, με τον ίδιο τον Τετέ να επιθυμεί την επιστροφή του στη Βραζιλία και στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του.

MUITO PERTO!



Grêmio se aproxima de retorno de Tetê por empréstimo; veja detalhes#FutebolNaESPNhttps://t.co/uv4KOOToDH — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) December 25, 2025

Όλα δείχνουν πως ο Τετέ θα μετακομίσει σύντομα στην Γκρέμιο, πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς. Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται θετικός στην πρόταση των Βραζιλιάνων και απομένουν μόνο λεπτομέρειες για να «κλειδώσει» οριστικά η συμφωνία.