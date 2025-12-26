Ομάδες

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Γκρέμιο για Τετέ - «Λεπτομέρειες για το deal»
INTIME SPORTS
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 08:50
SUPER LEAGUE / Γκρέμιο / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Γκρέμιο για Τετέ - «Λεπτομέρειες για το deal»

Μία… ανάσα από την οριστική συμφωνία με την Γκρέμιο για την παραχώρηση του Τετέ εμφανίζεται ο Παναθηναϊκός.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα Μέσα της Βραζιλίας, σύμφωνα με τα οποία, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές εμφανίζονται σε προχωρημένο στάδιο και αφορούν τον δανεισμό του 25χρονου μεσοεπιθετικού στον σύλλογο της Βραζιλίας.

Όπως ανέφερε το βράδυ της Πέμπτης (25/12) η ιστοσελίδα «Zero Hora», έχει επιτευχθεί ουσιαστικά συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Γκρέμιο, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Την ίδια στιγμή, το ESPN Brazil πηγαίνει την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω, υπογραμμίζοντας ότι ανήμερα τα Χριστούγεννα οι επαφές σημείωσαν σημαντική πρόοδο, με τον ίδιο τον Τετέ να επιθυμεί την επιστροφή του στη Βραζιλία και στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του.

Όλα δείχνουν πως ο Τετέ θα μετακομίσει σύντομα στην Γκρέμιο, πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς. Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται θετικός στην πρόταση των Βραζιλιάνων και απομένουν μόνο λεπτομέρειες για να «κλειδώσει» οριστικά η συμφωνία.


