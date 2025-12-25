Ομάδες

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ψάχνει τη… φόρμουλα για την απόκτηση του Τετέ η Γκρέμιο
INTIME SPORTS
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 10:05
SUPER LEAGUE / Γκρέμιο / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ψάχνει τη… φόρμουλα για την απόκτηση του Τετέ η Γκρέμιο

Η Γκρέμιο βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον μάνατζερ του Τετέ, προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζεται σε δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, σύμφωνα με τα οποία, η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό, με στόχο να εντάξει τον παίκτη στο ρόστερ της.

Την παραμονή των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, Πάμπλο Μπουένο και τη διοίκηση της Γκρέμιο, κατά την οποία συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και οι τρόποι με τους οποίους ο Τετέ θα μπορούσε να φορέσει τη φανέλα του βραζιλιάνικου συλλόγου.

Όπως αναφέρεται, ο ίδιος ο παίκτης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την αποδέσμευσή του από τις αρχές Ιανουαρίου του 2026.

Παράλληλα, ο Μπουένο αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει επίσημα την πρόταση της Γκρέμιο στους «πράσινους». Το πλάνο της βραζιλιάνικης ομάδας προβλέπει την καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό του Τετέ, με οψιόν αγοράς που θα φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ.


