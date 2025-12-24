Έντονο ενδιαφέρον για Τετέ – Όλα ανοιχτά για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Η Γκρέμιο δεδομένα ενδιαφέρεται για τον Βραζιλιάνο των «πράσινων», όμως δεν… παίζει μόνη της – Δε θα πουν «όχι» στο «τριφύλλι» στην κατάλληλη πρόταση.

Η άδεια που έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ στους παίκτες του Παναθηναϊκού για τα Χριστούγεννα, έφερε τον Τετέ στην Βραζιλία. Ο λατινοαμερικάνος άσος των «πράσινων» ταξίδεψε στην πατρίδα του και αμέσως ξέσπασαν οι φήμες για το μέλλον του. Κυρίως λόγω του έντονου ενδιαφέροντος της Γκρέμιο.

Η ομάδα στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο αριστεροπόδαρος άσος (από εκεί πήρε μεταγραφή στη Σαχτάρ) είναι διατεθειμένη να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να τον αποκτήσει. Σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, μάλιστα, ο επαναπατρισμός είναι κάτι που θα το ήθελε και ο ίδιος.

Τα ρεπορτάζ στη Βραζιλία αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός θέλει 5.000.000 ευρώ, ποσό που δεν είναι παράλογο αν σκεφτεί κανείς πως πριν 1,5 χρόνο έδωσαν περισσότερα (7 εκατ.) για να τον αποκτήσουν από τη Γαλατάσαραϊ.

Πέραν της Γκρέμιο όμως, για τον Τετέ υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι. Ομάδες τόσο στη λατινική Αμερική, όσο και στην Ευρώπη. Κι έτσι όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του εξτρέμ των «πράσινων», είναι ανοιχτά.

Ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί προτάσεις και αν η τιμή είναι κατάλληλη, τότε δε θα πει όχι σε ενδεχόμενη πώλησή του. Η ποιότητα του Τετέ είναι δεδομένη, όμως κάποια ζητήματα νοοτροπίας ίσως οδηγήσουν στην παραχώρησή του. Χωρίς να είναι δεδομένο και χωρίς να ψάχνεται ο Παναθηναϊκός για κάτι τέτοιο. Απλά το ενδιαφέρον είναι έντονο και έτσι οι πιθανότητες να φτάσει μια καλή πρόταση, αυξάνονται.

Στο ενδεχόμενο πώλησης του ποδοσφαιριστή, θα προχωρήσει σε αντικατάσταση το «τριφύλλι». Και μένει να φανεί ο τελικός αριθμός των μεταγραφών που θα γίνει, ο οποίος δεδομένα έχει αυξηθεί μετά τις τελευταίες εμφανίσεις της ομάδας. Παράλληλα, δεδομένα σημαντικός θα είναι και ο αριθμός των αποχωρήσεων, χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις.