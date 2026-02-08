Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός εξάδας ξένων ο Γιούρτσεβεν

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων της ομάδας του για την αναμέτρηση με την Καρδίτσα τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι ο παίκτης που θα μείνει εκτός της σημερινής εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα.

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Τούρκο σέντερ και να πάει στο "5" με τους Ρισόν Χολμς και Κένεθ Φαρίντ.

Εκτός αγώνα για τον Παναθηναϊκό είναι και ο Κώστας Σλούκας, για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Κέντρικ Ναν που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από έναν μήνα.