Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός εξάδας ξένων ο Γιούρτσεβεν
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 08 Φεβρουαρίου 2026, 14:16
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός εξάδας ξένων ο Γιούρτσεβεν

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων της ομάδας του για την αναμέτρηση με την Καρδίτσα τον Ομέρ Γιούρτσεβεν. 

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι ο παίκτης που θα μείνει εκτός της σημερινής εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα. 

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Τούρκο σέντερ και να πάει στο "5" με τους Ρισόν Χολμς και Κένεθ Φαρίντ. 

Εκτός αγώνα για τον Παναθηναϊκό είναι και ο Κώστας Σλούκας, για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Κέντρικ Ναν που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από έναν μήνα. 

 



