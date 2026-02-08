Ομάδες

Σοκ στη Φενέρμπαχτσε: Υπέστη ρήξη μηνίσκου και χειρουργήθηκε ο Χολ
Οnsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 14:45
EUROLEAGUE

Σοκ στη Φενέρμπαχτσε: Υπέστη ρήξη μηνίσκου και χειρουργήθηκε ο Χολ

Ο Ντέβον Χολ υπέστη ρήξη μηνίσκου στη Φενέρμπαχτσε και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση.

Πρόβλημα για τους πρωταθλητές Ευρώπης και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν.

Ο Ντέβον Χολ υπέστει ρήξη μηνίσκου και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Αμερικανός γκαρντ, όπως ενημέρωσε η Φενέρμπαχτσε, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το χρονικό διάστημα της απουσίας του.



