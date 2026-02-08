Ομάδες

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ: Με Ζίνι και Βάργκα η Ένωση - Οι ενδεκάδες των ομάδων
Οnsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 15:27
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ: Με Ζίνι και Βάργκα η Ένωση - Οι ενδεκάδες των ομάδων

Δείτε την ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 20ή αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις Σέρρες (8/2, 16:00) την ουραγό ομάδα του πρωταθλήματος με στόχο να πάρει τη νίκη και να παραμείνει χωρίς άλλες απώλειες – μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό – στην μάχη της κορυφής της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει με τον Θωμά Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια. Ακραία μπακ θα είναι οι Λάζαρος Ρότα και Τζέιμς Πενράις, με τους Αρόλντ Μουκουντί και Ντομαγκόι Βίντα στα στόπερ.

Στον άξονα ξεκινούν οι Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μάριν με τον Νίκλας Ελίασον δεξιά, τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά αριστερά και τον Ζίνι πίσω από τον Μπαρνάμπας Βάργκα.

Στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα και Αγγελόπουλος.

Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού: Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκεσασβίλι, Φέλτες, Κάλινιρ, Τσαούσης, Ομεογκά, Δοιρανλής, Ριέρα, Μασκανάκης, Τεσέιρα.

Στον πάγκο: Τιναλίνι, Σακαλίδης, Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Μπεν Σαλάμ, Ρικέλμε, Σοφιανός, Μπιλέ Νταρνέλ, Καρέλης, Ιβάν.



