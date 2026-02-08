Μπάσκετ Γυναικών: Σόου Σταμολάμπρου και νίκη του Παναθηναϊκού

Onsports Team

Με εξαιρετική εμφάνιση της «πράσινης» αρχηγού το «τριφύλλι» επικράτησε 88-63 του Παναθλητικού και συνεχίζει νικηφόρα στο πρωτάθλημα.

Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου έκανε μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον Παναθλητικό, στη νίκη του Παναθηναϊκού για την Α1 μπάσκετ γυναικών. Η «πράσινη» αρχηγός πέτυχε 16 πόντους και αυτό ήταν το πιο θετικό μήνυμα για το «τριφύλλι», καθώς προέρχεται απόμακρά απουσία και προσπάθεια να ξαναβρεί τον αγωνιστικό ρυθμό της.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ επικράτησε 88-63, χωρίς να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην αναμέτρηση. Έτσι ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 15-1, κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει ρεκόρ 7-9.

Ο κόσμος μετά το ματς ζητούσε «διπλό» στην Τουρκία, δηλαδή την ανατροπή της ήττας με 4 πόντους από την Μερσίν. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 12/2 για το Eurocup γυναικών.

Η Πρινς πέτυχε 17 πόντους για το «τριφύλλι», με την Σταμολάμπρου να ακολουθεί με 16. Η Φιτζέραλντ σημείωσε 13 και η Μπράουν 12. Για τις ηττημένες, ο Άνταμς είχε 23 και η Λοβίλ 16.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 45-32, 69-52, 88-63

Α1 ΓYNAIKΩΝ

ΠΑΟΚ-Ανόρθωση Βόλου 102-81

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Ολυμπιακός 42-76

Πανσερραϊκός-Πρωτέας Βούλας 71-66

Αθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 83-57

Παναθηναϊκός-Παναθλητικός 88-63

ΡΕΠΟ: ΑΜΥΝΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αθηναϊκός 33 -17αγ.

Παναθηναϊκός 31

Ολυμπιακός 27 -15αγ.

Πανσερραϊκός 26 -17αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 26 -17αγ.

Πρωτέας Βούλας 25 -17αγ.

Παναθλητικός 23

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 21

ΠΑΟΚ 20 -15αγ.

Αμύντας 18

Ανόρθωση Βόλου 17