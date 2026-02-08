ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ερωτηματικά για το θέμα της ΑΜΚ των 12 εκατομμυρίων ευρώ που ακόμα δεν έχει εγκριθεί

Onsports Team

Έντονος είναι ο προβληματισμός στη Θεσσαλονίκη για το γεγονός πως ο νέος Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει διευθετήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που όφειλε μετά την αλλαγή της διοικητικής ηγεσίας της ομάδας, αλλά και για την ΑΜΚ των 12.000.000 ευρώ που έχει αποφασιστεί αλλά ακόμα δεν έχει μπει ούτε ευρώ στα ταμεία.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εδώ και δύο μήνες έχει γυρίσει σελίδα με τον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη να έχει πάρει στα χέρια του τα ηνία του συλλόγου, κάτι που αρχικά δημιούργησε μεγάλο ενθουσιασμός στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Όμως τη θέση του αρχικού ενθουσιασμού έχει πάρει ο έντονος προβληματισμός, μιας και μέχρι τώρα δεν έχουν τηρηθεί αρκετά από τα συμφωνηθέντα, με αποκορύφωμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12.000.000 ευρώ που ακόμα όχι απλά δεν έχει πραγματοποιηθεί, αλλά δεν έχει καν εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΚΑΕ.

Συγκεκριμένα, στις 9 Δεκεμβρίου 2025, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της ότι, αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο, θα κινηθεί η διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 12.000.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη μεγαλομέτοχο εταιρεία ALPHA SPORTS του κ. Τέλη Μυστακίδη.

Κάτι τέτοιο, όμως, όχι μόνο δεν έχει συμβεί αλλά αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως δεν έχει ληφθεί και σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2025, η οποία αναρτήθηκε στις 26 Νοεμβρίου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν αποκλειστικά την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και «διάφορα θέματα και ανακοινώσεις», χωρίς να περιλαμβάνεται θέμα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αντιθέτως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσηα αποφασίστηκε το σχήμα του νέου Δ.Σ. με τα 12 εκατομμύρια όμως να μην έχουν μπει ακόμα στα ταμεία του συλλόγου.

Και το μείζον αυτό θέμα έρχεται να προστεθεί στα θέματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στην ΚΑΕ και έχουν να κάνουν με τη μη τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων της ΚΑΕ, τα οποία έχει δεσμευτεί να διευθετήσει άμεσα ο κ. Μυστακίδης. Οικονομικές εκκρεμότητες έναντι τρίτων, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο κ. Ιβάν Σαββίδης.Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στη σύμβαση εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ, την οποία είχε υπογράψει ο κ. Μυστακίδης, αλλά και σε δεσμεύσεις του ιδίου προς τους ανθρώπους του «Δικεφάλου».

Και μέσα σε όλα υπάρχουν και οι αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα φίλων του ΠΑΟΚ για την απόφαση της ΚΑΕ να σταλεί εξώδικη πρόσκληση στον Α.Σ. ΠΑΟΚ και στον πρώην πρόεδρο της ΚΑΕ, Θανάση Χατζόπουλο από τους οποίους ζητείται η αφαίρεση του cube από το PAOK Sports Arena για το οποίο δεν έχει υπογράψει την σύμβαση για την παραχώρησή του προς χρήση από τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.