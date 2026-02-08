Γιουβέντους: Ανακοίνωσε την επέκταση με τον Κενάν Γιλντίζ έως το 2030

Οnsports Τeam

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κενάν Γιλντίζ μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε προφορική συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου. Το νέο συμβόλαιο έχει επέκταση για έναν επιπλέον χρόνο εν συγκρίσει με αυτό που είχε υπογραφεί το 2024, με τις απολαβές του 20χρονου επιθετικού να φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.