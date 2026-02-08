Ομάδες

Γιουβέντους: Ανακοίνωσε την επέκταση με τον Κενάν Γιλντίζ έως το 2030
Οnsports Τeam 08 Φεβρουαρίου 2026, 16:12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Ανακοίνωσε την επέκταση με τον Κενάν Γιλντίζ έως το 2030

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κενάν Γιλντίζ μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε προφορική συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου. Το νέο συμβόλαιο έχει επέκταση για έναν επιπλέον χρόνο εν συγκρίσει με αυτό που είχε υπογραφεί το 2024, με τις απολαβές του 20χρονου επιθετικού να φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.



