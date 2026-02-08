Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Προμηθέας 102-87: Άνετα οι «ερυθρόλευκοι» για το «17 στα 17»
Onsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 14:42
BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Προμηθέας 102-87: Άνετα οι «ερυθρόλευκοι» για το «17 στα 17»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με μεγάλη άνεση του Προμηθέα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με 102-87, με τους Πειραιώτες να σημειώνουν την 9η "100άρα" τους στο πρωτάθλημα. 

Ένα άνετο μεσημέρι Κυριακής είχε την ευκαιρία να περάσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Προμηθέα με 102-87, φτάνοντας για μία ακόμα φορά σε "100άρα".

Αυτή ήταν η 9η φορά τη φετινή αγωνιστική σεζόν που οι "ερυθρόλευκοι" "σπάνε" το φράγμα των 100 πόντων σε αγώνα της Stoiximan GBL. 

Οι γηπεδούχοι δεν συνάντησαν την παραμικρή δυσκολία σε κανένα σημείο του αγώνα με την ομάδα του Πειραιά να κάνει ρεκόρ στον τομέα των ασίστ, ολοκληρώνοντας την αναμέτηρηση με 40. 

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Άλεκ Πίτερς που τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, ενώ 15 είχαν οι Χολ και Βεζένκοφ. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον όμηρο Νετζήπουγλου που σκόραρε 14 και μοίρασε 7 ασίστ στην ομάδα του, ενώ ο Τόμας Ουόκαπ είχε 14 ασίστ. 

Από πλευράς ηττημένων 18 πόντους είχαν οι Κόουλμαν και Χάρις. 

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γιουβέντους: Ανακοίνωσε την επέκταση με τον Κενάν Γιλντίζ έως το 2030
4 λεπτά πριν Γιουβέντους: Ανακοίνωσε την επέκταση με τον Κενάν Γιλντίζ έως το 2030
SUPER LEAGUE
LIVE Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Η επικίνδυνη έξοδος της «Ένωσης» στις Σέρρες
33 λεπτά πριν LIVE Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Η επικίνδυνη έξοδος της «Ένωσης» στις Σέρρες
SUPER LEAGUE
Πανσερραϊκός - ΑΕΚ: Με Ζίνι και Βάργκα η Ένωση - Οι ενδεκάδες των ομάδων
49 λεπτά πριν Πανσερραϊκός - ΑΕΚ: Με Ζίνι και Βάργκα η Ένωση - Οι ενδεκάδες των ομάδων
BASKET LEAGUE
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ερωτηματικά για το θέμα της ΑΜΚ των 12 εκατομμυρίων ευρώ που ακόμα δεν έχει εγκριθεί
1 ώρα πριν ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ερωτηματικά για το θέμα της ΑΜΚ των 12 εκατομμυρίων ευρώ που ακόμα δεν έχει εγκριθεί
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved