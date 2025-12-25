Ομάδες

Βραζιλιάνικα ΜΜΕ: «Πολύ κοντά στην επιστροφή στη Γκρέμιο ο Τετέ»
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 22:01
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Βραζιλιάνικα ΜΜΕ: «Πολύ κοντά στην επιστροφή στη Γκρέμιο ο Τετέ»

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Zero Hora» του Πόρτο Αλέγκρε, υπάρχει συμφωνία του παίκτη με την Γκρέμιο και προχωρούν οι συζητήσεις για δανεισμό με υποχρεωτική αγορά.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση Τετέ είναι συνεχείς, τουλάχιστον αν πιστέψουμε τους Βραζιλιάνους. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πατρίδα του εξτρέμ του Παναθηναϊκού, το deal για να επιστρέψει ο παίκτης στην Γκρέμιο, είναι πλέον πολύ κοντά.

Η εφημερίδα του Πόρτο Αλέγκρε «Zero Hora», ήταν αυτή που αποκάλυψε το αρχικό ενδιαφέρον. Πλέον, δίνει συνέχεια στο ρεπορτάζ, κάνοντας λόγο για συμφωνία του Τετέ με την Γκρέμιο και προχωρημένες επαφές της πλευράς του παίκτη με τον Παναθηναϊκό, για μονοετή δανεισμό με υποχρεωτική αγορά τον Ιανουάριο του 2027.

Όπως αναφέρεται, ο Πάμπλο Μπουένο, εκπρόσωπος του Βραζιλιάνου άσου, κάνει τις διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό. Η Γκρέμιο έχει προσφέρει ενοίκιο για μονοετή δανεισμό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Συν 4.000.000 για υποχρεωτική αγορά σε ένα χρόνο.

Ξεκαθαρίζεται πως ουσιαστικά το deal έχει φτάσει στις τελευταίες λεπτομέρειες, χωρίς να αποκλείεται ταξίδι του ατζέντη του Τετέ στην Ελλάδα για να τελειώσει το θέμα.

 

 



