Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Το… ξέκοψε για Τετέ - «Δεν παραχωρείται»

INTIME SPORTS

Onsports Team

Κατηγορηματικά διαψεύδουν στον Παναθηναϊκό τα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες και θέλουν τον Τετέ να παραχωρείται ως δανεικός στην Γκρέμιο.

Το όνομα του Βραζιλιάνου εξτρέμ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με δημοσιεύματα από τη χώρα της σάμπα να κάνουν λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και επικείμενη επιστροφή του παίκτη στη Βραζιλία.

Ωστόσο, από την πλευρά του «τριφυλλιού» η θέση είναι ξεκάθαρη. Οι άνθρωποι της ομάδας υπογραμμίζουν ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τονίζοντας πως ο Τετέ αποτελεί βασικό στέλεχος του ρόστερ και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού.

Παράλληλα, στον Παναθηναϊκό ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει κατατεθεί καμία επίσημη πρόταση για τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, διαψεύδοντας όσα αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ περί πρότασης δανεισμού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

«Δεν υπάρχει καμία δόση αλήθειας στα δημοσιεύματα από Βραζιλία περί δανεισμού του Τετέ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει απολύτως καμία πρόταση για τον Τετέ. Ο Τετέ είναι βασικό στέλεχος της ομάδας και δεν παραχωρείται δανεικός», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «πράσινοι». Έτσι, τουλάχιστον προς το παρόν, το θέμα θεωρείται λήξαν από την πλευρά του Παναθηναϊκού, με τον Βραζιλιάνο να παραμένει κανονικά στα πλάνα της ομάδας.