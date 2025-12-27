Παναθηναϊκός: Χωρίς πλέξιγκλας και δίχτυα - Οι λεπτομέρειες ασφαλείας και ορατότητας

EUROKINISSI

Onsports Team

Νέες λεπτομέρειες αποκαλύπτονται… καθημερινά αναφορικά με τη μορφή που αναμένεται να έχει το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Μία μία έρχονται στο φως οι λεπτομέρειες για το νέο «σπίτι» των «πράσινων», το οποίο σταδιακά αρχίζει να παίρνει μορφή και να αποκαλύπτει τα βασικά του χαρακτηριστικά. Τα τελευταία στοιχεία που γίνονται γνωστά σκιαγραφούν ένα στάδιο υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού θα έχει συνολική χωρητικότητα άνω των 39.000 θεατών. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός αποτυπώνεται στις 39.074 θέσεις, ωστόσο παραμένει υπό οριστικοποίηση, καθώς από το τελικό πλάτος των καθισμάτων θα εξαρτηθεί η ακριβής χωρητικότητα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ξεπερνά τις 39.000 και θα βρίσκεται κάτω από το όριο των 40.000, όπως προβλέπεται από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις σουίτες του γηπέδου. Στα σχέδια προβλέπονται συνολικά 1.294 θέσεις σε κλειστές και ανοικτές σουίτες, οι οποίες θα τοποθετηθούν μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου διαζώματος στις δυτικές και ανατολικές εξέδρες. Συνολικά, το γήπεδο θα διαθέτει 78 σουίτες, οι 48 στη μεγάλη δυτική εξέδρα, όπου θα βρίσκεται και η πλευρά των επισήμων, και οι υπόλοιπες 30 στην απέναντι πλευρά. Κάθε σουίτα θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 10 ατόμων, με δυνατότητα να φτάνει έως και τα 15.

Όσον αφορά τις θέσεις των δημοσιογράφων, προβλέπονται 216, οι οποίες θα βρίσκονται στο τρίτο διάζωμα της δυτικής εξέδρας. Οι απλές θέσεις για τους φιλάθλους θα έχουν πλάτος από 45 έως 60 εκατοστά, με στόχο την άνεση και την καλύτερη εμπειρία παρακολούθησης.

Σημαντικές είναι και οι λεπτομέρειες που αφορούν την ασφάλεια και την ορατότητα. Η τάφρος ασφαλείας θα έχει πλάτος 4 μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ενώ το γήπεδο δεν θα διαθέτει πλέξιγκλας ή προστατευτικά δίχτυα. Τα κενά μεταξύ των εξέδρων θα έχουν πλάτος 5,5 μέτρα, συμβάλλοντας στην ομαλή κυκλοφορία των θεατών.

Η απόσταση από την πρώτη σειρά των θεατών έως τη γραμμή του πλαγίου άουτ στις κεντρικές εξέδρες θα είναι 12 μέτρα, ενώ στα δύο «πέταλα» η απόσταση θα φτάνει τα 14 μέτρα, εξασφαλίζοντας καλή ορατότητα από κάθε σημείο του γηπέδου.

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προορίζεται να αποτελέσει ένα σύγχρονο αθλητικό στολίδι, που θα συνδυάζει άνεση, ασφάλεια και υψηλή αγωνιστική εμπειρία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.