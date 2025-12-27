«Φωτιά» στα σενάρια έβαλε ο Τετέ: Φωτογραφήθηκε με φανέλα της Γκρέμιο

Onsports Team

Ο Βραζιλιάνος του Παναθηναϊκού ενώ… οργιάζουν οι φήμες για συζητήσεις με την Γκρέμιο, φόρεσε τη φανέλα της και φωτογραφήθηκε με το όνομά του στην πλάτη της εμφάνισης της βραζιλιάνικης ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα που ήθελαν συζητήσεις να είναι σε εξέλιξη για δανεισμό του Τετέ στην Γκρέμιο. Στη Βραζιλία οι φήμες… οργιάζουν για συμφωνία του παίκτη με την ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε, στην οποία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα.

Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε επίπεδο δημοσιευμάτων, ο 25χρονος ήρθε να βάλει… φωτιά στις φήμες. Καθώς φωτογραφήθηκε φορώντας τη φανέλα της Γκρέμιο και στα χέρια του κρατούσε με καμάρι άλλη μία, η οποία είχε το όνομά του στην πλάτη!

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του Instagram που διατηρεί γραφείο ατζέντηδων της Βραζιλίας.

Δείτε τη φωτογραφία: