Ο Μπενίτεθ ποντάρει πολλά στην αθλητικότητα

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού θέλει να αυξήσει σημαντικά τα στοιχεία της ταχύτητας και της δύναμης στο ρόστερ των «πράσινων».

Ο Ιανουάριος που έρχεται, θα είναι δεδομένα «φωτιά» για τον Παναθηναϊκό. Με πολλές μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν, προκειμένου να ενισχυθεί σημαντικά το ρόστερ. Σε ποιότητα, ταλέντο, προσωπικότητα. Όμως όχι μόνο εκεί.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, έχοντας τεράστια καριέρα σε κορυφαία πρωταθλήματα όπως το αγγλικό και το ισπανικό, γνωρίζει καλά πως τη διαφορά την κάνουν κι άλλα στοιχεία πέραν του ταλέντου. Το οποίο είναι απαραίτητο μεν, πρέπει να πλαισιώνεται και με έξτρα στοιχεία δε.

Κάτι που έχει εντοπίσει ο προπονητής των «πράσινων», είναι πως ο Παναθηναϊκός υστερεί σημαντικά σε αθλητικά στοιχεία. Απουσιάζουν απ’ το ρόστερ τα ψηλά κορμιά, η δύναμη και η ταχύτητα. Πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων. Ειδικά για τον τρόπο που θέλει να παίξει ο ίδιος, αλλά και για τον τρόπο που παίζουν οι αντίπαλοι εντός Ελλάδας και στην Ευρώπη, είναι δύσκολο να «πλάσει» την ομάδα όπως θέλει χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά.

Έτσι, πέραν των προφανών στοιχείων της ατομικής ποιότητας, της προσωπικότητας, των παραστάσεων που πρέπει να έχουν όσοι θα αποκτηθούν, ο Μπενίτεθ έχει ζητήσει και αθλητικότητα. Για να δημιουργήσει μια ομάδα με μεγαλύτερη ικανότητα στις στατικές φάσεις, πιο γρήγορα, πιο δυνατή, πιο ικανή στο πρέσινγκ.

Σε αυτό το πλαίσιο βοηθά σημαντικά στην επίθεση η προσθήκη του Ανδρέα Τεττέη ο οποίος είναι ο ορισμός της δύναμης. Κάτι που αρέσει πολύ στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Το ίδιο θα φέρει και η επιστροφή του Πελίστρι, στο επίπεδο της ταχύτητας αυτή τη φορά.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επιζητά ο Μπενίτεθ και στις υπόλοιπες θέσεις που θέλει ενίσχυση. Δηλαδή τον αριστερό μπακ, τον κεντρικό χαφ, τον επιτελικό χαφ και τον αριστερό εξτρέμ.