Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Αποφασισμένη για Τζολάκη η Γιουβέντους
Στην Ιταλία φουντώνουν τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Κωνσταντή Τζολάκη, με την Γιουβέντους να εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Μίρκο Ντι Νατάλε, η «Γηραιά Κυρία» έχει ήδη προσεγγίσει τον Ολυμπιακό, ζητώντας πληροφορίες για την περίπτωση του 24χρονου τερματοφύλακα ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.
Ο Τζολάκης πραγματοποιεί ακόμη μία εξαιρετική σεζόν με τους «ερυθρόλευκους», γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Γιουβέντους να προστίθεται στη λίστα των «μνηστήρων».
Όπως επισημαίνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, οι Πειραιώτες δεν προτίθενται να μπουν σε διαπραγματεύσεις για ποσό μικρότερο των 20 εκατομμυρίων ευρώ, θέτοντας ψηλά τον πήχη για όποια ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει.
‼️ESCL.— Mirko Di Natale (@_Morik92_) February 17, 2026
C'è anche la #Juventus su Konstantinos #Tzolakis! La #Juve è tra i club che ha chiesto informazioni per il 23enne portiere greco che si sta mettendo in luce nell'#Olympiacos.
In Italia, come scritto da @gVitale_AN, ci sono anche #Napoli e #Roma.
? L'Olympiacos non lo… pic.twitter.com/TvB6kj9UNf