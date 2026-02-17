Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Αποφασισμένη για Τζολάκη η Γιουβέντους

Eurokinissi Sports

Στην Ιταλία φουντώνουν τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Κωνσταντή Τζολάκη, με την Γιουβέντους να εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Μίρκο Ντι Νατάλε, η «Γηραιά Κυρία» έχει ήδη προσεγγίσει τον Ολυμπιακό, ζητώντας πληροφορίες για την περίπτωση του 24χρονου τερματοφύλακα ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Τζολάκης πραγματοποιεί ακόμη μία εξαιρετική σεζόν με τους «ερυθρόλευκους», γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Γιουβέντους να προστίθεται στη λίστα των «μνηστήρων».

Όπως επισημαίνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, οι Πειραιώτες δεν προτίθενται να μπουν σε διαπραγματεύσεις για ποσό μικρότερο των 20 εκατομμυρίων ευρώ, θέτοντας ψηλά τον πήχη για όποια ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει.