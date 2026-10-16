Βαζέχα για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Καλό ταξίδι, ΚΥΡΙΕ Πρόεδρε - Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ» (pic)

Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 90 ετών, με πολλές προσωπικότητες να αποχαιρετούν τον ιστορικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού.

Ο Κριστόφ Βαζέχα ήταν ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον «Καπετάνιο», με τον Πολωνό θρύλο των «πράσινων» να συγκλονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βαζέχα

Για μένα, ο "Καπετάνιος" δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία του Παναθηναϊκού. Ήταν ένας άνθρωπος που σημάδεψε και τη δική μου πορεία. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ευκαιρία που μου έδωσε. Θα τον θυμάμαι πάντα με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.Καλό ταξίδι, ΚΥΡΙΕ Πρόεδρε. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».