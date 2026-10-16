· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο Telekom Center Athens και αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15).

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού αφίχθη περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ και κατευθύνθηκε προς το platinum lounge του γηπέδου, προκειμένου να συναντήσει τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι.

Μάλιστα, ο κόσμος που βρισκόταν στις εξέδρες χειροκρότησε και αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Θυμίζουμε, πως οι «πράσινοι» υποδέχονται την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με στόχο να κάνουν το 6 στα 6 στην EuroLeague.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:49 EUROLEAGUE

LIVE Μπεσίκτας - Μπάγερν Μονάχου

19:41 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ζέσταμα με... σκουφάκι για τον Φρανσίσκο πριν το ματς με τη Χάποελ (vid)

19:36 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο

19:31 GREEK BASKET LEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «”Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ»

19:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: «Διπλό» του Πρωτέα Βούλας στην έδρα του Παπάγου - Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

18:54 OPINION

ΟΦΗ: Με εμφανίσεις όπως στη Γαλλία δείχνει ότι έχει αλλάξει επίπεδο

18:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημα τέλος από τον πάγκο της Γαλατασαράι ο Ποτσέκο

18:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε σε δύο γκρουπ στο Κορωπί το «τριφύλλι»

18:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπασινάς στο «ΜΠΙΦ» για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Το όραμα που είχε ήταν μπροστά από την εποχή του»

17:50 SUPER LEAGUE

Super League: Ψηφίστηκε η πρόταση Αλαφούζου για την εμπορικότητα στα τηλεοπτικά

17:49 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Ντόρσεϊ - Σύντομα οι εξελίξεις

17:39 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς Καλάθη και Αλεξάντερ στη Ρόδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας