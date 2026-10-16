Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ με την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο Telekom Center Athens και αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15).
Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού αφίχθη περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ και κατευθύνθηκε προς το platinum lounge του γηπέδου, προκειμένου να συναντήσει τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι.
Μάλιστα, ο κόσμος που βρισκόταν στις εξέδρες χειροκρότησε και αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Θυμίζουμε, πως οι «πράσινοι» υποδέχονται την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με στόχο να κάνουν το 6 στα 6 στην EuroLeague.