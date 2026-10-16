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Παναθηναϊκός - Χάποελ: Εκτός και ο Μπόνγκα - Η 12άδα του Ομπράντοβιτς

Ο Ίζακ Μπόνγκα έμεινε εκτός 12άδας για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χάποελ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μετράει 4 σημαντικές απουσίες.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Χάποελ: Εκτός και ο Μπόνγκα - Η 12άδα του Ομπράντοβιτς
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να βρίσκεται από νωρίς στο T-Center και να συναντιέται με τον ιδιοκτήτη της ισραηλινής ομάδας, Όφερ Γιανάι.

Αγωνιστικά, ωστόσο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει σημαντικές απουσίες για ένα ακόμα ματς, καθώς εκτός 12άδας έμεινε τελικά ο Ίζακ Μπόνγκα, καθώς δεν ξεπέρασε το πρόβλημα στον καρπό του.

Απόντες θα είναι φυσικά και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας.

Αναλυτικά οι 12άδες:

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Χέιζ, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Χουάντσο, Μήτογλου, Μαντζούκας, Φαλ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Τοπίν, Τζέρμαν, Μπλέικνι, Μπράιαντ, Κόφι, Ουάινραϊτ, Σατοράνσκι, ΛεΝτέι, Οντιάσε, Μίσιτς, Οτούρου, Καμπόκλο

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