Παναθηναϊκός AKTOR: Ζέσταμα με... σκουφάκι για τον Φρανσίσκο πριν το ματς με τη Χάποελ (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί στο «Telekom Center Athens» τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, με το «τριφύλλι» να στοχεύει στο «6 στα 6» που θα το διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας στην EuroLeague.

Περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ στο Μαρούσι, ο Σιλβέιν Φρανσίσκο βγήκε στο glass floor για την καθιερωμένη του προθέρμανση, φορώντας μάλιστα και σκουφάκι, όπως προ ημερών είχε κάνει και ο Κέντρικ Ναν.

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