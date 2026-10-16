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Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα - Αυτός πήρε τη θέση του Ντόρσεϊ

Δείτε τη δωδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο «Palau Blaugrana» απέναντι στη Μπαρτσελόνα για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Γιάννης Χονδρός

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα - Αυτός πήρε τη θέση του Ντόρσεϊ
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Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στερείται τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Τάιλερ Ντόρσεϊ και να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμηρο Νετζήπογλου.

Υπενθυμίζουμε πως ο ομογενής γκαρντ επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα και κλήθηκε σε απολογία μετά το πειθαρχικό παράπτωμα και το ξέσπασμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκτός από τη σημερινή αναμέτρηση έμειναν οι Καραγιαννίδης, Ντάνστον και Πάπας. Στην Αθήνα παρέμειναν επίσης ο τραυματίας Πλώτας και ο Μπουρνελές, που δεν ακολούθησαν την αποστολή στην Ισπανία.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Εντιάι, Βεζένκοφ, Χολ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.

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