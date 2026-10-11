Μπενφίκα: Φοβερός Παυλίδης μοίρασε έτοιμο γκολ στην νίκη με 2-0 επί της Γκιμαράες

Πολύ μεστή εμφάνιση σε ακόμα ένα παιχνίδι από τον αρχηγό της Εθνικής

Μπενφίκα: Φοβερός Παυλίδης μοίρασε έτοιμο γκολ στην νίκη με 2-0 επί της Γκιμαράες
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Καθοριστική ήταν η συμβολή του Βαγγέλη Παυλίδη στην εντός έδρας νίκη της Μπενφίκα με 2-0 επί της Γκιμαράες, για την 8η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Ο αρχηγός της Εθνικής διεθνής ξεκίνησε βασικός, έδωσε ασίστ στο πρώτο γκολ και πραγματοποίησε ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση με τη φανέλα των «αετών».

Ο 27χρονος φορ αποτέλεσε διαρκή απειλή για την αντίπαλη άμυνα, συμμετέχοντας ενεργά στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του. Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητά του φάνηκαν και στη φάση που έφερε το προβάδισμα για την Μπενφίκα.

Στο 24ο λεπτό, ο Παυλίδης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το 1-0, μοιράζοντας την ασίστ στον Νταλ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα και στο 75' «κλείδωσαν» τη νίκη, όταν ο Σουντάκοφ αξιοποίησε την πάσα του Ετσεβέρι και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε μέχρι το 82ο λεπτό, προτού αντικατασταθεί από τον Ντουράν, έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

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