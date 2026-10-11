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Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Τρίτη ισοπαλία στα τελευταία τέσσερα για τη Μίλαν και νέα απώλεια βαθμών

Στην ισοπαλία «κόλλησε» ξανά η Μίλαν, αυτή τη φορά εκτός έδρας με τη Σασουόλο

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Τρίτη ισοπαλία στα τελευταία τέσσερα για τη Μίλαν και νέα απώλεια βαθμών
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Δύο πολύτιμους βαθμούς «πέταξε» η Μίλαν στην έδρα της Σασουόλο. Το τελικό 1-1 συνιστά την τρίτη ισοπαλία για τους «ροσονέρι» στην τελευταία τετράδα αγώνων, γεγονός που τους φέρνει, πλέον, στο -4 από την κορυφή, όπου «συγκατοικούν», Ίντερ και Λάτσιο μετά από 6 αγωνιστικές.

Παρότι η ομάδα του Μιλάνου προηγήθηκε στο 63' με τον Ραμπιό, οι γηπεδούχοι «απάντησαν» πολύ γρήγορα με τον Όντενταλ και απέσπασαν ένα σημαντικό βαθμό.

Η εντυπωσιακή φέτος Λάτσιο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, καθώς νίκησε στο «Ολίμπικο» τη Μόντσα εύκολα με 3-1 κι επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, στην οποία «συγκατοικεί» με την πρωταθλήτρια Ιντερ.

Η Μπολόνια πέτυχε την πρώτη φετινή νίκη της και μάλιστα εκτός έδρας, επικρατώντας στην έδρα της Λέτσε με 2-1, ενώ νωρίτερα το ντέρμπι, Ρόμα-Κόμο, δεν ανέδειξε νικητή (0-0. Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ξανά στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων.

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