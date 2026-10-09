· Μπολόνια

Η Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Νταρμιάν

Ο Ματέο Νταρμιάν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπολόνια.

Η Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Νταρμιάν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ματέο Νταρμιάν συνεχίζει την καριέρα του στην Ιταλία, καθώς η Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτησή του το απόγευμα της Πέμπτης (08/10). Ο 36χρονος αμυντικός έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της εξαετούς παρουσίας του στην Ίντερ.

Ο Νταρμιάν έχει φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Μίλαν, Πάντοβα, Παλέρμο, Τορίνο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πάρμα και Ίντερ. Παράλληλα, ο έμπειρος αμυντικός μετρά 40 συμμετοχές με την εθνική Ιταλίας.

Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Ιταλίας, δύο Κύπελλα Ιταλίας, ένα Super Cup Ιταλίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα League Cup και ένα Europa League.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τη Ντόρτμουντ του Καρέτσα και τη Σπόρτινγκ του Ιωαννίδη

08:19 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές: Πρώτο «τεστ» για τους «ερυθρόλευκους» στη SUNEL Arena - Ώρα και κανάλι

08:06 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Τα Highlights της «πράσινης» κυριαρχίας

07:54 NBA

NBA: Θετικός Αντετοκούνμπο και φιλική νίκη των Χιτ κόντρα στους Πέλικανς

07:45 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ο Ομπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζεται τα επόμενα 10 χρόνια το μπάσκετ»

06:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Νταρμιάν

02:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο μάνατζερ του Ντοναρούμα πήρε θέση για το μέλλον του Ιταλού στη Μάντσεστερ Σίτι

00:36 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Όλοι προσέφεραν στη νίκη – Φυσικά και θέλω περισσότερα»

00:34 EUROLEAGUE

Ρογκαβόπουλος: «Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ταπεινοί, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες και χαρακτήρες»

00:24 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς για Γιασικεβίτσιους: «Τον αγαπώ αυτό τον τύπο» (Video)

00:13 EUROLEAGUE

Γιασικεβίτσιους: «Πιο ξεχωριστή η φετινή επιστροφή – Η μία ομάδα ήταν πολύ καλύτερη»

00:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Ισοπέδωσε τη Φενέρ και συνεχίζει πρώτος ο Παναθηναϊκός - 4/4 και η Βαλένθια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας