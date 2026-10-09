Η Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Νταρμιάν

Ο Ματέο Νταρμιάν συνεχίζει την καριέρα του στην Ιταλία, καθώς η Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτησή του το απόγευμα της Πέμπτης (08/10). Ο 36χρονος αμυντικός έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της εξαετούς παρουσίας του στην Ίντερ.

Ο Νταρμιάν έχει φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Μίλαν, Πάντοβα, Παλέρμο, Τορίνο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πάρμα και Ίντερ. Παράλληλα, ο έμπειρος αμυντικός μετρά 40 συμμετοχές με την εθνική Ιταλίας.

Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Ιταλίας, δύο Κύπελλα Ιταλίας, ένα Super Cup Ιταλίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα League Cup και ένα Europa League.