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Nations League: Πού θα δείτε Ισπανία, Αγγλία και την υπόλοιπη δράση - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Πού θα παρακολουθήσετε τις τελευταίες αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής του Nations League 

Nations League: Πού θα δείτε Ισπανία, Αγγλία και την υπόλοιπη δράση - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
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Το βράδυ της Τρίτης (06/10) πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής δράσης του Uefa Nations League για αυτή τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, καθώς ακολουθεί διακοπή ενός μήνα, με τις Εθνικές ομάδες να επιστρέφουν στα μέσα Νοεμβρίου.

Από τα ματς που ξεχωρίζουν στην τελευταία ημέρα αυτής της διακοπής είναι η αναμέτρηση της Αγγλίας που υποδέχεται εντός έδρας την Τσεχία, καθώς και η εκτός έδρας αναμέτρηση της Κροατές με την Ισπανία, με την παρέα του Λούκα Μόντριτς να θέλει να δώσει στο γήπεδο την απάντησή της μετά την συντριπτική ήττα με 7-0 από την Αγγλία.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (06/10)

17:00 Nations League: Καζακστάν – Νήσοι Φερόες / Novasports Start

21:45 Nations League: Αγγλία – Τσεχία / Novasports Premier League

21:45 Nations League: Μολδαβία – Σλοβακία / Novasports Extra 3

21:45 Nations League: Λουξεμβούργο – Βουλγαρία / Novasports Extra 2

21:45 Nations League: Λευκορωσία – Φινλανδία / Novasports Extra 1

21:45 Nations League: Ελβετία – Σκόπια / Novasports Start

21:45 Nations League: Αλβανία – Άγιος Μαρίνος / Novasports 6HD

21:45 Nations League: Εσθονία – Ισλανδία / Novasports 5HD

21:45 Nations League: Σκωτία – Σλοβενία / Novasports 3HD

21:45 Nations League: Κροατία – Ισπανία / Novasports 2HD

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