Εθνική Ελπίδων: Τι χρειάζεται για την απευθείας πρόκριση στο Euro U21

Η μεγάλη ώρα για την Εθνική Ελπίδων έφτασε! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία στο Mourneview Park, στο τελευταίο του παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro U21, με στόχο το «διπλό» που μπορεί να του χαρίσει το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ιστορική επιστροφή της σε τελική φάση Euro U21, 25 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία. Πρώτος στόχος της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη είναι η κορυφή του ομίλου, ωστόσο ακόμη κι η δεύτερη θέση μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για την πρόκριση, μέσω της διαδικασίας των καλύτερων δεύτερων ομάδων.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε κι η επικράτηση (6-2) της Ιταλίας επί της Πολωνίας. Η «σκουάντρα ατζούρα» τερμάτισε πρώτη στον όμιλο κι εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση, ενώ η Πολωνία παρέμεινε στη δεύτερη θέση και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των καλύτερων δεύτερων.

Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα playoffs, όμως πλέον έχει μπροστά της την ευκαιρία να πάρει απευθείας το εισιτήριο για τα τελικά. Οι εννέα πρώτοι των ομίλων προκρίνονται απευθείας, μαζί με τον καλύτερο δεύτερο. Οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι θα αγωνιστούν στα playoffs, από τα οποία τέσσερις ομάδες θα πάρουν την πρόκριση για την τελική φάση.

Η κατάταξη των καλύτερων δεύτερων

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης, πίσω από την Πολωνία, ενώ απομένει η τελευταία αγωνιστική.

Πολωνία 21β. (+13), 20-7 Ελλάδα 18β. (+12), 18-6 Φινλανδία 16β. (+12) Δανία 14β. (+9) Τσεχία 12β. (+7) Τουρκία 12β. (+1) Ελβετία 11β. (+3) Ιρλανδία 11β. (-2) Ισραήλ 10β. (0)

Στη συγκεκριμένη κατάταξη, για τις ομάδες που συμμετέχουν σε ομίλους έξι ομάδων δεν υπολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στην τελευταία ομάδα. Έτσι, δεν μετρούν τα παιχνίδια της Ελλάδας με τη Μάλτα και της Πολωνίας με την Αρμενία.

Η Πολωνία έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της κι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει άλλο παιχνίδι. Ως εκ τούτου, μόνο η Ελλάδα μπορεί να την προσπεράσει. Για να το πετύχει, η Εθνική χρειάζεται νίκη στη Βόρεια Ιρλανδία με οποιοδήποτε σκορ εκτός από το 1-0.

Με νίκη 1-0, η Ελλάδα θα έχει διαφορά τερμάτων 19-6 και θα υστερεί στην επίθεση από την Πολωνία. Αντίθετα, σε περίπτωση επικράτησης με 2-1 ή με μεγαλύτερο σκορ και διαφορά ενός γκολ, οι δύο ομάδες θα ισοβαθμήσουν στο 20-7, με τη «γαλανόλευκη» να υπερτερεί στην ισοβαθμία λόγω των εκτός έδρας νικών.

Ελπίζει και στην πρώτη θέση

Η Ελλάδα διατηρεί, παράλληλα, και τις πιθανότητές της να τερματίσει πρώτη στον όμιλο και να πάρει απευθείας την πρόκριση. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα στη Βόρεια Ιρλανδία από τη Γερμανία απέναντι στη Γεωργία, με τα «πάντσερ» να αγωνίζονται εντός έδρας.